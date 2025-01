Persone salvate e ottime indagini: 12 elogi

I primi due premi sono andati ai big storici del comando: a Silvano Moioli, che ha lasciato lo scorso anno la guida della polizia locale dopo oltre 30 anni di carriera, e al sovrintendente Matteo Tarantino. Durante la festa del corpo, il neo comandante Fabio Scupola ha consegnato encomi ed elogi agli agenti che si sono distinti in delicate operazioni durante lo scorso anno. Tra i premiati ci sono l’assistente Andrea Lauria e Valerio Nigro "per la professionalità mostrata il18 dicembre: dopo la segnalazione arrivata in centrale e dopo un appostamento in borghese, hanno trovato ingenti quantità di fuochi d’artificio illegali in un garage".

L’assistente esperto Angela Ginestra e Mariangela Cardia il 3 giugno, dopo mesi di visione delle telecamere e appostamenti, "hanno individuato e denunciato tre persone per il trasporto e stoccaggio illecito di 12mila cubi di rifiuti pericolosi in un’area, poi sequestrata, di 7mila metri quadi". Silvana Confalonieri e l’agente scelto Stefano Vanino, invece, il 25 maggio in via Neruda hanno salvato una persona, effettuando il massaggio cardiaco e la rianimazione. Vanino ha ricevuto anche il premio per i 16 anni di servizio, con Mirco Tuminelli. Riconoscimenti anche a Davide Croce, Raffaele Dicolangelo, Luca Caroppi, Mirko Gregorio e Antonio Di Vito. Attestato anche al vicecomandante Gaetano Mattia (nella foto), oggi il maggior conoscitore del territorio presente all’interno del comando di largo Salvo d’Aquisto.

La.La.