"Pero sicura col Controllo del vicinato"

Il Controllo del vicinato arriva a Pero. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha aderito al progetto partecipato di collaborazione tra Comune, cittadini e forze dell’ordine per creare una rete di sicurezza in città. E ora chiede ai cittadini di dare la propria disponibilità per creare gruppi in tutte le zone del paese.

"La recente sottoscrizione di due protocolli d’intesa sulla sicurezza tra il Comune di Pero e la prefettura segna un importante passo avanti verso il miglioramento delle condizioni di sicurezza in città – dichiara il sindaco Antonino Abbate –. Tra questi, il progetto Controllo del vicinato si inquadra nelle iniziative per rafforzare ulteriormente il modello della collaborazione tra le istituzioni, attraverso il quale le forze dell’ordine e i privati, ciascuno nell’ambito della propria sfera di competenza, pongono in essere attività tese a migliorare le condizioni di sicurezza, valorizzando percorsi di partecipazione diretta, prudente e responsabile dei cittadini alla cura del proprio territorio, implementando il controllo su comportamenti ritenuti sospetti al fine di prevenire fenomeni criminosi, in particolare i furti nelle abitazioni e nelle attività economiche di prossimità e gli assalti a singoli cittadini".

Il progetto, presente da anni in molti Comuni dell’hinterland milanese, sarà avviato in collaborazione con l’associazione Controllo del vicinato e prevede che vicini di casa e di quartiere si organizzino per controllare la zona in cui abitano con l’obiettivo di disincentivare e prevenire attività illecite, furti e atti di vandalismo. Il Comune raccoglierà le adesioni dei cittadini, per creare o far parte di un gruppo di Controllo del vicinato, fino al 30 aprile. I cittadini interessati dovranno compilare il modulo pubblicato sul sito del Comune di Pero e consegnarlo all’ufficio protocollo del Comune.

Roberta Rampini