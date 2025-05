Se si è sovraindebitati si può sospendere la procedura di sfratto

Pillitteri

Mi scrive una signora di Milano. Non solo è in una situazione debitoria molto pesante ma ha anche in corso uno sfratto per morosità. Mi chiede se avviando una procedura di sovraindebitamento può evitare l’esecuzione forzata. La risposta è si. Nel suo caso, non essendo proprietaria di immobili, può optare per una liquidazione controllata del patrimonio. Il che comporterà che dovrà devolvere una quota mensile dello stipendio (che costituisce il suo unico patrimonio) idonea a lasciarle quanto necessario per vivere. Una volta che il Giudice decide l’apertura della liquidazione scattano, in automatico, le cosiddette “misure di protezione”. Che comportano l’immediata sospensione di tutte le procedure esecutive individuali tra cui, per l’appunto, quella di sfratto. Se, infatti, venisse eseguito pregiudicherebbe il percorso di fuoriuscita dal sovraindebitamento comportando la necessità di reperire un nuovo alloggio con tutte le spese del caso. Che l’effetto sospensivo operi di legge è un principio non sempre assimilato né dai difensori della proprietà e nemmeno dagli ufficiali giudiziari. Che tendono a voler proseguire anche interessandone la forza pubblica.

Mi è capitato di dover discutere arrivando ad evocare un esposto per mancato adempimento a un ordine del Giudice (art. 338 c.p.). E allora tutto si è fermato. Ovviamente, nel caso della Signora ed in via generale, il consiglio è di procedere per tempo. E non aspettare l’ultimo minuto, magari già dopo tre o quattro accessi. Diventerebbe una corsa contro il tempo. E potrebbe andare persa. Naturalmente, per tutto, il corso della liquidazione, il canone dovrà essere pagato regolarmente.

