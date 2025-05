Melzo, l’assessore Del Signore si è dimesso

Delegato all’Edilizia scolastica lavora per l’azienda appaltatrice della mensa, bufera sull’assessore Massimo Del Signore. Ormai "ex": l’altra sera ha formalizzato le dimissioni dalla sua carica, "un gesto di responsabilità politica e trasparenza - così il sindaco Antonio Fusè - del quale lo ringrazio". Il diretto interessato sceglie il silenzio. La bagarre è esplosa con la pubblicazione di una nota del pd melzese e della segretaria Tatiana Tritone. "Apprendiamo con incredulità che l’assessore all’Istruzione, Massimo Del Signore, lavora per l’azienda appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica del comune. Un fatto, a nostro avviso, gravissimo. Chi dovrebbe controllare il servizio lavora per chi lo eroga. Un gigantesco conflitto di interessi". L’altra sera la riunione della civica di maggioranza "Insieme per Melzo" e le decisioni, drastiche quanto rapide. "Dopo gli opportuni approfondimenti e per quanto noto - la prima puntualizzazione della lista di Del Signore - non risultano situazioni di conflitto. L’assessore svolge funzioni lavorative nell’azienda che non hanno a che fare con il servizio in essere presso il Comune di Melzo". Tuttavia: "Per non alimentare alcun tipo di sospetto o potenziali rischi di conflitto e per ribadire la trasparenza politica del gruppo, l’assessore ha rassegnato con decorrenza immediata le sue dimissioni". La chiosa è della pd Tritone. "L’assessore - dice - ha reso nota la sua posizione solo dopo il nostro comunicato, molti mesi dopo l’avvio della sua collaborazione. Ci chiediamo come sia stato possibile". M.A.