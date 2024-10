Pero, petardo esploso in mano: un 14enne perde tre dita

Pero (Milano), 14 ottobre 2024 - Stava giocando con alcuni petardi il ragazzino di 14 anni, italiano, rimasto gravemente ferito la sera di domenica 13 ottobre, dopo che uno di questi gli è esploso in mano, facendogli perdere tre dita. L’episodio è successo in serata al parco di via Don Sturzo a Pero. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Rho- Pero, il 14enne che era in compagnia di un amico, un albanese di 15 anni, avrebbe acceso il petardo e lo avrebbe lanciato in mezzo all'erba. Non essendo esploso, lo avrebbe poi raccolto da terra. Una cosa da non fare. Infatti, nel tentativo di riaccenderlo, il petardo gli è esploso all'improvviso tra le mani, causando all’adolescente la perdita di tre dita di una mano. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e, dopo le prime cure mediche, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza dove è tutt'ora ricoverato. Per fortuna, il 14enne non è in pericolo di vita. L’amico, che era con lui, al momento dell'esplosione si trovava distante alcuni metri. Nonostante la distanza, ha riportato anche lui delle conseguenze, anche se più lievi: è stato trasportato all'ospedale Buzzi di Milano per alcune ferite al volto ed escoriazioni al collo e alla mano destra. In tarda serata, il 15enne è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.