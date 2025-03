Incendio a Milano nella zona dell’ospedale Niguarda: alta colonna di fumo e residenti in allarme

Milano – Un vasto incendio si è sviluppato nella mattinata di martedì 25 marzo all’interno di un’azienda agricola situata nel Parco Nord di Milano, nella zona dell’ospedale Niguarda. Le fiamme, divampate intorno alle 10.20, hanno rapidamente avvolto diverse rotoballe di fieno accatastate in un fienile di via dei Conti Biglia, generando un’alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con sei autopompe per domare il rogo. Dopo un intenso lavoro, la situazione è stata messa sotto controllo e, fortunatamente, non si registrano né feriti né intossicati. Le cause dell’incendio rimangono ancora sconosciute e sono in corso accertamenti per determinarne l’origine.

Informazioni sul fumo

Secondo le prime informazioni, la densa nube di fumo, anche se imponente, non sarebbe tossica, in quanto alimentata prevalentemente da erba secca in combustione. Tuttavia, la sua presenza ha attirato l’attenzione dei residenti e di numerosi passanti, che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Molti cittadini hanno condiviso immagini dell’incendio sui social network, contribuendo a diffondere rapidamente la notizia.

La colonna di fumo nera e l'intervento dei Vigi del fuoco sul posto

Preoccupazione e misure di sicurezza

L’incendio ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona, soprattutto per la vicinanza dell’azienda agricola ad altre strutture e aree verdi del Parco Nord. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per escludere eventuali rischi per la salute pubblica, mentre gli inquirenti stanno indagando per verificare le dinamiche del rogo.