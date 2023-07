"Perdite milionarie a Truccazzano: Coldiretti denuncia rincari su ortofrutta"

"Danni per milioni di euro sui campi e nelle stalle dell’hinterland" e il rischio che a pagare il conto del maltempo siano i consumatori per i rincari dell’ortofrutta. Coldiretti Milano Lodi e Monza Brianza traccia le somme delle ultime tempeste che lunedì e martedì hanno messo in ginocchio l’hinterland. "Le perdite sono ingenti tra raccolti, capannoni, macchinari e strutture agricole". Nella zona est raffiche di vento, bombe d’acqua e grandine hanno devastato mais e soia che avevano resistito alla tempesta di venerdì. "Quel poco che era rimasto in piedi la settimana scorsa ora non c’è più - dice Maria Antonia Ceriani, coltivatrice di Truccazzano -. Il granoturco è stato completamente tritato"’. Coltivazioni distrutte tra Melzo e Pessano con Bornago. Alberi sradicati, ortaggi rovinati, tetti sollevati e mezzi agricoli sfregiati nelle cascine a Lainate, Bollate, Baranzate, dove la violenza del vento ha scoperchiato anche un impianto di biogas. Non è andata meglio al mais colpito dalla tempesta tra Sedriano e Cisliano. "A Locate Triulzi - continua l’associazione - la grandine ha martellato i tetti delle stalle e dei capannoni. La situazione è molto difficile. È molto importante il sostegno che stiamo ricevendo dalla Regione, in tutte le sedi è già in corso la raccolta delle richieste di risarcimento". Previsione facile: presto i rincari sull’ortofrutta si vedranno sugli scaffali dei supermercati. Bar.Cal.