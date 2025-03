Percorso del Pgt. Nasce un nuovo ufficio dedicato

Il nuovo Piano di governo del territorio entra nel vivo e l’Amministrazione si affida a professionisti esterni: una consulenza che peserà mezzo milione di euro sul bilancio comunale. "La redazione di un Pgt è un’impresa complessa, che richiede competenze specialistiche e una visione d’insieme del territorio - spiegano dal Municipio -. Si è pertanto costituito un ufficio di Piano comunale, coordinato dal dirigente del settore Governo del territorio, supportato da professionisti esterni, altamente qualificati, incaricati di seguire ogni fase del processo: dalla redazione del piano nel suo complesso alla valutazione ambientale strategica, dall’aggiornamento dello studio geologico al supporto legale". L’investimento complessivo ammonta a 500mila euro in due annualità. Il gruppo di lavoro ha già avviato l’attività, concentrandosi sulla raccolta, verifica e catalogazione di tutte le proposte già pervenute dai cittadini. "È in corso una dettagliata verifica dello stato di attuazione delle previsioni del Pgt attuale, con un focus particolare sulle edificazioni previste e realizzate e sulla dotazione dei servizi esistenti e in fase di realizzazione". Grande attenzione anche agli aspetti viabilistici.

L’ufficio di Piano sta già lavorando per mettere a disposizione dei professionisti una vasta mole di documentazione e dati. "Il processo di revisione del Pgt non è solo un atto tecnico, ma una vera e propria occasione per ridisegnare una diversa Cinisello, rendendola più vivibile. Un passaggio cruciale capace di rispondere alle esigenze di oggi e domani - spiega Fabrizia Berneschi, assessora all’Urbanistica (nella foto) -. Il mutato contesto normativo, economico e sociale e le nuove sfide della sostenibilità impongono un approccio innovativo, in grado di conciliare crescita e qualità della vita". La.La.