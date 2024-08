Percorsi tattili e nuovo pavé in piazza Rondò

Lunedì iniziano i lavori in piazza IV Novembre per sistemare la pavimentazione intorno alla fermata del metrò Sesto Rondò, in direzione viale Gramsci. Si tratta del minicantiere, in attesa del restyling vero e proprio di tutta la piazza. In questa prima fase, verrà rifatta la pavimentazione delle fermate dell’autobus e dell’accesso alle scale della metropolitana e verranno creati percorsi tattili, cioè percorsi guidati, costituiti da segnali in rilievo, che permetteranno alle persone non vedenti e ipovedenti di orientarsi e riconoscere rampe, scale, incroci, la fermata di un bus o un semaforo. I lavori durano fino al 30 agosto. "Abbiamo già stanziato 500mila euro a bilancio per rifare tutta la piazza - annuncia l’assessore Antonio Lamiranda -. Dobbiamo realizzare il progetto, approvarlo e andare a gara. Per il 2025 dovremmo riuscirci". La.La.