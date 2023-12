"Per Natale regala una zolla e aiuta la Balossa a rinascere"

"Per Natale, dona un pezzetto di terra alla tua comunità". Il Parco Nord Milano lancia una campagna per le feste: si potranno “adottare“ singole zolle per aiutare il polmone verde metropolitano a diventare ancora più grande. In cambio delle donazioni, ci saranno “ricompense“ green. Donando una o più zolle di terra, si riceverà l’attestato personalizzato e il calendario 2024 del Parco Nord, ma non solo. Tra i “benefit“ di adottante ci saranno anche una “special Christmas edition“ di un miele tutto a chilometro zero, realizzato proprio nell’apiario condiviso della Cascina Centro Parco.

Con una donazione di 25 euro, nella sede di via Clerici si potrà ritirare un vasetto da 250 grammi di millefiori made in Parco Nord, raccolto e smielato con tanta pazienza dai volontari di “Api giulive“ e confezionato con cura dai “Volontari arancioni“. Con 50 euro di donazione, invece, si riceverà il libro sulla storia della nascita del Parco e della visione dell’architetto Francesco Borella, papà del polmone verde che quest’anno ha festeggiato i 40 anni di fondazione e di posa del primo albero. Infine, con la maxi donazione di 100 euro, ci saranno due biglietti per le partite di campionato, grazie a una convenzione con l’Inter. "Con la campagna ‘Insieme per la Terra’ si possono donare delle zolle di terra, regalando un futuro verde alla nostra città – ha spiegato il presidente Marzio Marzorati –. Abbiamo un obiettivo ambizioso: trasformare 18 nuovi ettari di terreno dell’area Balossa, da campi agricoli e aree abbandonate in nuovi ecosistemi naturali ricchi di biodiversità. Vogliamo riqualificarli e aprirli all’utilizzo dei cittadini, creando benessere per l’intera comunità". Fino a oggi sono già stati raccolti quasi 18mila euro per raggiungere questo obiettivo. Laura Lana