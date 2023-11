Per la quarta volta a Nte Process il premio per le eccellenze italiane

Attenzione alla crescita professionale dei dipendenti e collaboratori, impegno nella digitalizzazione, sostenibilità, ricerca e sviluppo, Nte Process, l’azienda gorgonzolese leader nel settore del trasporto pneumatico e delle soluzioni per l’industria, fa poker: e si aggiudica, per la quarta volta consecutiva, il Best managed companies award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del made in Italy promosso da Deloitte private con Altis - Graduate school of sustainable management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed Elite gruppo Euronext e Piccola industria di Confindustria. Sono 79 le aziende italiane che sono state premiate a questo giro, più numerose in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Nel ventaglio dei parametri valutati strategie, competenze e innovazione, cultura aziendale, governance, responsabilità sociale, internalizzazione e filiera. Per Nte il premio nella categoria Gold, quella dei veterani. "È un traguardo importante - spiega Emanuele Fratto, corporate sales manager dell’azienda, che opera a Gorgonzola da 25 anni -. In un contesto di grande complessità abbiamo portato avanti la nostra visione di impresa con lungimiranza". Negli ultimi anni l’azienda, "a fronte di una situazione europea di incertezza" ha guardato oltreconfine, consolidando sedi in Cile, India e Brasile e rafforzando la rete di vendita a livello mondiale. "Crediamo, inoltre - sempre Fratto - nell’importanza dell’impegno nelle tematiche Esg (acronimo per ambiente, società e governance) che rendicontiamo in un bilancio di sostenibilità volontario". Nte process, ricordiamolo, nasce oltre 25 anni fa da una famiglia originaria di Gorgonzola: il Ceo è Fabio Novelli, figlio di Albino, la figlia Roberta è direttore finanziario. In azienda operano circa 80 persone. A Gorgonzola il quartier generale, altre due sedi sono a Pessano con Bornago.Monica Autunno