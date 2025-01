Per il benessere psicologico 1,6 milioni di euro

All’università di Milano-Bicocca sono stati assegnati 379.999 euro per progetti e sportelli dedicati al benessere psicologico degli studenti; alla Statale 270mila euro, alla Bocconi 96mila euro come all’Humanitas University e all’Accademia di Belle Arti di Brera 50mila euro. Fanno parte del milione e 600 mila euro stanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca agli atenei della Lombardia (i fondi nazionali per “Pro-ben 2024“ ammontano a 20.067.329 euro).

"Abbiamo il dovere di agire di fronte a un disagio diffuso tra gli studenti, un fenomeno che non può e non deve essere ignorato – sottolinea il ministro Anna Maria Bernini –. fragilità dei giovani, accentuate dal periodo pandemico, richiedono attenzione e risposte concrete. Non possiamo permettere che gli studenti siano schiacciati dagli errori, che fanno parte di qualsiasi percorso formativo. La storia della scienza ci insegna che anche gli sbagli possono essere terreno fertile per intuizioni straordinarie".

I fondi serviranno in particolare per attivare o potenziare servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza, "mirano a consolidare la promozione di pratiche, modelli, servizi e strumenti per un’adeguata risposta a condizioni di fragilità emotiva, disagio psicologico e a favorire il contrasto alle dipendenze". L’obiettivo è consolidare e consentire il proseguimento delle attività virtuose già pianificate, così da potenziare gli effetti ed impatti nel medio e lungo periodo.

Si.Ba.