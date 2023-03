Per Claudia Terzi le Infrastrutture

Claudia Maria Terzi è tra gli assessori regionali uscenti riconfermati nella seconda Giunta Fontana. Bergamasca, negli ultimi cinque anni si è occupata di trasporti, senza mancare di pungere Trenord in alcuni casi, di valorizzare gli investimenti della Regione per il servizio ferroviario, in altri, e, soprattutto, di andare all’attacco di Rete ferroviaria italiana (Rfi) chiedendo il rispetto dell’agenda di investimenti messa a punto per la Lombardia nel 2019. Ora le restano le Infrastrutture, non poco. In continuità, dal punto di vista della Lega, con il ministero di Matteo Salvini.