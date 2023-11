Pensionato di 81 anni investito a Lambrate. Ha attraversato fuori dalle strisce pedonali

Un uomo di 81 anni è stato investito ieri pomeriggio da un’auto mentre stava attraversando via Grossich lontano dall’attraversamento pedonale all’angolo con via Pacini. Stando alla prima ricostruzione, ancora da confermare, l’anziano sarebbe sbucato all’improvviso tra due macchine in sosta.

Il conducente del veicolo l’ha visto solo all’ultimo e non è riuscito a evitare l’impatto; l’ottantunenne è stato sbalzato contro il parabrezza e poi sull’asfalto. Inizialmente le sue condizioni sembravano più gravi, ma per fortuna col passare dei minuti il quadro clinico è migliorato: il pensionato, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. In via Grossich sono stati inviati anche gli agenti della polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente.