"Pendolari di Paullo sondano l'opinione pubblica su prolungamento M3"

Il metrò fino a Peschiera e il tram fino a Paullo? Qualcuno la considera una soluzione zoppa; altri sono preoccupati per le tempistiche di realizzazione (si parla del 2035) e chiedono, nel frattempo, un potenziamento del trasporto via autobus. A sondare il sentore dell’opinione pubblica rispetto all’ipotizzato prolungamento della M3 lungo l’asta della Paullese è il comitato Pendolari di Paullo, che su questo tema ha distribuito 133 questionari ad altrettanti cittadini. L’obiettivo è raccogliere opinioni, aspettative e timori riguardo al progetto che prevede il prolungamento della linea gialla dall’attuale capolinea di San Donato a Peschiera Borromeo e il restante tragitto, fino a Paullo, coperto da una tranvia. "Quello che emerge, da parte dei cittadini, è il desiderio di un sistema di trasporto efficiente. Perciò, in attesa dell’ipotizzato pacchetto metrò+tranvia, c’è chi chiede un incremento delle corse degli autobus - spiega un’attivista del comitato, Giancarla Rosa, che ha esaminato le risposte dei questionari -. In molti hanno espresso perplessità per i tempi, non certo brevi, di esecuzione del progetto, mentre pochi hanno colto il problema dei costi (850 milioni di euro, ndr), a nostro avviso notevoli". "C’è chi rimarca il degrado e la scarsa sicurezza che oggi caratterizzano il terminal della M3 a San Donato col timore che la stessa situazione possa ripresentarsi, un domani, nei nuovi capolinea di Peschiera e Paullo. Sarà necessario un adeguato presidio, e delle strutture ricettive, per evitare che i problemi ora presenti a San Donato vengano spostati qualche chilometro più in là". Appelli e desiderata verranno ora sintetizzati in una relazione che potrebbe rappresentare la base per un confronto con l’assessore regionale Franco Lucente, "al quale intendiamo chiedere un incontro", annuncia il comitato, intenzionato a condividere con le istituzioni i risultati del sondaggio.A.Z.