Pedoni sicuri: 2,3 milioni di euro per i Giochi

Il Comune li chiama “Itinerari olimpici’’ e si riferisce a tutti quei percorsi cittadini su cui l’amministrazione intende investire risorse – per la precisione 2,3 milioni di euro – per rendere più sicuri sul fronte della sicurezza stradale per i pedoni i collegamenti tra le principali stazioni della metropolitana e i siti dei Giochi invernali del 2026, dal Villaggio olimpico all’ex scalo Romana al PalaItalia a Santa Giulia. Parliamo di un sistema di oltre 80 chilometri lineari di marciapiedi e attraversamenti.

L’obiettivo di Palazzo Marino è eliminare il maggior numero di barriere architettoniche e sensoriali possibili e, quando necessario, intervenire anche utilizzando gli strumenti della sicurezza stradale come la riduzione delle velocità, una maggiore visibilità della segnaletica e degli spazi dedicati all’attraversamento, oltre alla risagomatura o il rialzo strutturale delle intersezioni.

Ammontano a 13,5 milioni di euro i fondi messi a disposizione dal Ministero per la sicurezza stradale per i 14 grandi Comuni. L’amministrazione meneghina è pronta a chiedere al Ministero i 2.381.529 di euro che spettano al capoluogo lombardo, una strategia messa nero su bianco in una delibera di Giunta approvata giovedì. I fondi sopracitati sono previsti nel Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, che ha individuato i pedoni quale categoria a rischio tra gli utenti della strada. Per loro, nel decennio 2011-2020, si è verificata una riduzione solo del 14% in termini di morti e di solo l’1% in termini di feriti.

Palazzo Marino ha deciso di abbinare la tutela dei pedoni con l’appuntamento olimpico del 2026. "Sono molti gli interventi che stiamo portando avanti per la sicurezza stradale – spiega l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – tra cui l’istituzione di diverse aree 30, la realizzazione di piste ciclabili e il miglioramento degli attraversamenti pedonali per garantire ai cittadini più protezione quando si spostano a piedi. La scelta del Ministero di mettere a disposizione questi fondi si inserisce perfettamente nelle politiche che Milano sta facendo per la mobilità".

