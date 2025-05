"Pedoni e bici più sicuri in via Legnano"

"Più spazio ai pedoni e alle biciclette che attraversano la strada e la linea tramviaria protetta", promette l’assessore alle Opere pubbliche del Comune Marco Granelli circa i lavori in corso in via Legnano, per la riqualificazione della fermata dei tram 2, 4, 12 e 14 e dell’attraversamento pedonale utilizzato da "tante persone, a piedi e in bicicletta, per passare dal quartiere di corso Garibaldi al parco Sempione e all’Arena", racconta l’assessore in un post, assicurando che a cose fatte "potranno farlo agevolmente e in sicurezza".

Si tratta di un intervento, continua Granelli, "chiesto dal Municipio 1 e da tanti cittadini da tempo, che il Comune ha progettato e ora realizza". E di questi "piccoli interventi diffusi in città che aiutano a far muovere meglio le persone in sicurezza, accedere al trasporto pubblico, rendere lo spazio pubblico più a misura di persone" "ce ne vorrebbero tanti - aggiunge Granelli -, ma servono tanti tecnici che li progettano, appalti e imprese che li realizzano, risorse economiche pubbliche e anche il giusto tempo. Servono risorse ai Comuni: un adeguato fondo nazionale per il trasporto pubblico e un adeguato fondo per le opere stradali di riqualificazione", conclude lanciando un appello "al Governo e al Parlamento".