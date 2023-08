Pedoni, ciclisti e Lainate: mobilità leggera in 4 passi

Città “amica” di ciclisti e pedoni. Per incentivare la mobilità leggera, l’amministrazione comunale ha messo in campo una serie di iniziative con un obiettivo preciso che mette al centro la mobilità quotidiana: aumentare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti di tutti i giorni, a partire dai dipendenti comunali che per i sopralluoghi sui cantieri e gli spostamenti interni hanno a disposizione le “biciclette di servizio”. Proprio all’interno del Comune è stato mosso il primo passo nel 2021 con la costituzione del “Gruppo bici” tra i dipendenti, appassionati di mobilità green che hanno competenze trasversali e lavorano in stretta collaborazione con la Giunta sul tema della ciclabilità. Tra le prime azioni la realizzazione delle "Zone 30 kmh", dove il limite posto alla velocità di attraversamento delle auto permette una più sicura convivenza tra veicoli, biciclette e pedoni. Sempre sul tema della sicurezza si concentrano i “cartelli salvaciclisti”, posti sulle strade d’ingresso alla città e il sistema degli attraversamenti pedonali realizzati lungo il canale Villoresi. E ancora. Nell’ambito delle lezioni di educazione stradale condotte dalla polizia locale nelle scuole, sono previste oltre alle lezioni in classe anche le prove su strada in bicicletta. Non mancano una ciclofficina (alla Casa degli orti, è attiva ogni sabato mattina), i “Bici kit di riparazione” installati in alcuni punti chiave della città disponibili per tutti i ciclisti e la Velostazione in via Manzoni-Lepetit, con un biciparcheggio gratuito per i pendolari che utilizzano l’autobus. Infine è in continuo aggiornamento la mappa (scaricabile online) con le piste ciclabili e i punti ‘amici delle bici’. Monica Guerci