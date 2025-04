Pedone investito dalla moto: gravissima una donna di 29 anni

Milano, 8 aprile 2025 – Grave incidente in via Bazzi all’angolo con viale Toscana dove una donna è stata investita da una moto questa mattina, martedì 8 aprile, alle 8.20. La donna ha 29 anni, è nata in Bolivia e ha la cittadinanza di El Salvador.

L'incidente è avvenuto sulla corsia preferenziale: stando a quanto emerso, la ventinovenne stava attraversando quando è stata travolta dalla moto, guidata da un uomo italiano di 28 anni, il quale ha poi riferito alla polizia locale - ancora sul posto per i rilievi - che mentre avanzava da viale Tibaldi, giunto all'intersezione con via Bazzi ha visto la donna attraversare ma non è riuscito ad evitare l'impatto, sbalzandola per diversi metri. Immediata la richiesta di aiuto. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale, il conducente della moto in giallo.

Sul luogo dell’incidente, un incrocio regolato da un semaforo, sono in corso i rilievi del sinistro affidati agli agenti di polizia locale di Milano.