Incidente a Milano, ragazza investita e uccisa da una moto

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.20 di oggi, 8 aprile , lungo viale Toscana. Il motociclista procedeva in direzione piazzale Lodi quando, vicino all’incrocio con via Carlo Bazzi, ha travolto la ragazza. La 29enne è deceduta dopo essere stata rinvenuta in arresto cardio-circolatorio e trasportata in ospedale in codice rosso.