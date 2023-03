Pediatra in pensione arriva la “supplente”

Arriva una pediatra “provvisoria“ per tamponare il pensionamento di quella attuale. Da lunedì 20 il servizio sarà garantito nel centro medico di piazza Puccini. Grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale la dottoressa Chiara Gagliardone prenderà servizio provvisoriamente sostituendo la dottoressa Zappatore che va in pensione. La sostituzione avrà inizio a partire da lunedì al l’ambulatorio in via Mascagni 2, studio sito al 1° piano, nell’area "verde", ambulatorio numero 25. Per la sola giornata di oggi l’assistenza pediatrica sarà coperta sul territorio dal dottor Giancarlo Brandolini. "I pazienti di Zappatore passeranno automaticamente a Gagliardone anche se, essendo quest’ultima ancora in sostituzione provvisoria, sul fascicolo sanitario elettronico i pazienti risulteranno formalmente senza medico – spiegano dal Comune –. Si tratta di un cavillo burocratico. La dottoressa potrà essere scelta da nuovi pazienti solo recandosi allo sportello scelta e revoca dell’Ats di Rozzano in via dei Glicini. L’accesso all’ambulatorio sarà solo su appuntamento, Per prenotare visite urgenti chiamare il numero 351.9443248 dalle 8.30 alle 10. Per controlli programmabili prenotare online sul sito www.doctolib.it Mas.Sag.