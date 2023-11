Pedemontana e smog. I Comuni al Pirellone

"Smog alle stelle", anche Alleanza Verdi Sinistra affossa la tratta “D breve” di Pedemontana, l’ultimo pezzo di autostrada parallelo alla tangenziale Est che finirà per agganciare Teem e A4. Il consigliere regionale Onorio Rosati si schiera con i sindaci fra Brianza e hinterland, nel gruppo anche Maria Grazia Mangiagalli, primo cittadino di Cambiago, contrari al tracciato che "devasterà il Parco Pane, l’ultima area agricola in un territorio iper-urbanizzato". Rosati è arrivato alle stesse conclusioni dei comuni della fronda, "ripercussioni eccessive rispetto ai benefici", scrive nelle osservazioni alla Valutazione di impatto ambientale del percorso in itinere. "I costi alla luce degli obiettivi del taglio del consumo di suolo e di riduzione degli inquinanti andrebbero indirizzati su uno sviluppo del trasporto pubblico locale". Diversi i nodi evidenziati dal consigliere, "dal passaggio sul Molgora all’incoerenza con gli strumenti urbanistici locali, ai danni per la biodiversità, per il sistema forestale, per la viabilità e quelli sull’agricoltura". Non solo. Sulle emissioni e sulla qualità dell’aria Rosati denuncia "un incremento (+2,88%) di CO2 rispetto allo scenario di riferimento al 2035 prodotto dal traffico esistente sulla rete". Un quadro "addirittura peggiore, seppur di poco, rispetto alle previsioni di convivenza con la “D lunga”. Il rialzo annuale stimato di anidride carbonica invece con la “D breve” corrisponderebbe all’1,01% delle emissioni complessive della provincia". Sul consumo di suolo "il progetto risulta in contrasto con quanto recepito dal Ptcp (Piano territoriale di coordinamento provinciale)". Nel conteggio per Rosati "devono finire anche Pedemontana e tutte le opere viabilistiche connesse all’autostrada".

Barbara Calderola