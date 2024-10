Pavimentazione e semafori. Cantieri stradali, avanti tutta

Proseguono i lavori per terminare la riqualificazione delle pavimentazioni stradali di pregio urbanistico. Due sono attualmente i cantieri aperti: il primo è lungo via Alessandro Manzoni, dove si affaccia la splendida Villa Manzoni - nel centro storico di Brusuglio - mentre il secondo è in via Caduti della Libertà, all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, a Cormano Centro, davanti al palazzo municipale. Se, da una parte, gli interventi sono stati conclusi a fine luglio nelle vie Grandi, Roma e Dall’Occo, per il centro storico di Cormano Vecchia, dall’altra, tutte le operazioni si concentrano ora in queste due strade. In via Manzoni, le reti dei cantieri sono state sistemate tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, chiudendo l’accesso agli autoveicoli da piazza Giussani; la pavimentazione sarà in Pietre d’Oriente.

Invece, da un paio di giorni, è scattata la prima fase della rimozione delle mattonelle all’altezza dell’incrocio tra via Caduti della Libertà e via Papa Giovanni XXIII. I lavori sono e saranno organizzati in modo da occupare, volta per volta, solo una corsia di entrambe le strade, per consentire la circolazione veicolare a senso unico alternato, con la posa di impianti semaforici mobili in prossimità delle varie zone interessate dagli interventi. Qui, saranno collocati i cubetti di porfido, come quelli già sistemati a settembre nel tratto di via Caduti della Libertà, davanti a piazza Scurati e alla rotonda con le vie Roma, Battisti, Colombo e Negri. Infine, le tempistiche prevedono che i lavori si concludano a novembre.

Giuseppe Nava