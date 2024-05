Paura durante la notte. Il sistema però regge

Un’altra notte di paura e una giornata di scuole chiuse dopo l’allerta meteo dell’altra sera. Ma il “sistema“ ha tenuto, e i corsi d’acqua sono rimasti in alveo. Nessuna ulteriore esondazione e nessun intervento per danni o allagamenti nella zona di Bellinzago e Gessate, messa in ginocchio dalla piena delle Trobbie di mercoledì scorso. L’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici del paese era stata siglata dal sindaco Michele Avola l’altra sera, in via cautelativa "ma soprattutto perchè – spiega – il nostro piano dell’emergenza comunale prevede questo provvedimento in caso di sos idrogeologico e idraulico color rosso emanato dalle autorità competenti. La situazione qui è ancora comunque molto difficile, meglio evitare disagi supplementari che, in caso di pioggia particolarmente forte, avrebbero potuto verificarsi". Nei 22 Comuni dell’area Adda Martesana allagati mercoledì scorso, intanto, si procede con la raccolta schede danni compilate dai cittadini. Le segnalazioni vengono via via inserite nel sistema Rasda della Regione Lombardia, i tempi sono tiranni.

Le istruzioni e la tempistica viaggiano comunque sui siti comunali. Partendo proprio dal sito comunale di Bellinzago: scadenza per la segnalazione le 12 di venerdì 24; i documenti dovranno essere corredati dei dati completi del mittente; alla scheda va allegata una descrizione sommaria del danno subito comprensiva della quantificazione delle spese sostenute per la riparazione dei danni e delle fotografie del danno stesso. "L’invio di tale segnalazione non si configura quale richiesta di contributo, ma rappresenta un tassello di una prima fase di ricognizione dei danni strutturali subiti dagli immobili, da trasmettere alla Regione Lombardia. Dal sito istituzionale si daranno via via informazioni sui passaggi successivi.

Monica Autunno