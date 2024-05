Pattuglie nelle zone a rischio, in campo anche Noodle e Quirky

Noodle e Quirky sono i colleghi a quattro zampe che hanno lavorato insieme agli agenti della polizia locale per un pattugliamento straordinario nelle case popolari e nei luoghi più critici della città, come piazza Trento e Trieste, dove solo poche sere fa si è verificata l’ennesima rissa e l’ennesimo bivacco di alcolici. I ghisa hanno effettuato controlli a tappeto negli stabili pubblici di via Marie Curie, nei giardini storici di Villa Zorn, in pieno centro storico e in via Curiel. Oltre ai due pastori tedeschi, al servizio ha partecipato anche la squadra in sella alle nuove moto della polizia locale. Il mese scorso era stato siglato un accordo tra il Comune di Milano e quello di Sesto per utilizzare un’unità cinofila della polizia locale del capoluogo in ottica di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla droga. I cani verranno impiegati nel pattugliamento dei giardini e delle aree pubbliche e nelle ispezioni nelle case comunali dove sono stati segnalati episodi di spaccio. La.La.