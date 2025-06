Patto tra Comune e sindacati per gli appalti: "Più tutele e conteniamo la gara al ribasso"

Un passo concreto per garantire legalità, trasparenza e diritti negli affidamenti pubblici: è stato siglato il protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti tra il Comune e Cgil, Cisl e Uil di Milano, con l’obiettivo di meglio tutelare i lavoratori operanti nei contratti pubblici e contrastare fenomeni di irregolarità. "Con questa collaborazione vogliamo garantire che nelle concessioni di servizi e nei cantieri del nostro territorio siano rispettate le norme, i diritti dei dipendenti e la qualità del lavoro svolto. È un atto di responsabilità e trasparenza per la comunità", spiega la sindaca Anna Varisco.

L’accordo introduce una serie di attenzioni che puntano a migliorare la qualità degli affidamenti in termini di tutele e risultato. Tra gli obiettivi: contenere il più possibile le gare al massimo ribasso, dando priorità all’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con criteri di aggiudicazione che valorizzino qualità e coesione sociale. Nel caso dei cantieri potranno essere individuati ulteriori criteri, come le modalità di organizzazione, i piani di manutenzione, la modalità di gestione della sicurezza, la sostenibilità sociale e ambientale. Inoltre, il protocollo indica, dove permesso, di non consentire il subappalto a cascata.

"L’intesa coniuga la tutela del lavoro con la qualità delle opere e dei servizi per la cittadinanza. I punti fondamentali sono la centralità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una robusta clausola sociale e il potenziamento del sistema dei controlli rendendo più efficace l’azione preventiva del Comune in collaborazione con i sindacati", commentano i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil di Melissa Oliviero, Eros Lanzoni e Claudio Mor.La.La.