Patto di comunità, Gorgonzola capofila

Anziani e fragili, giovani e famiglie, nuovi poveri e disabilità, "i prossimi anni ci metteranno ancora, molto, alla prova", a Gorgonzola, nuovo Comune capofila, la firma del Piano di Zona 2025-2027. Firma a più mani: i nove Comuni dell’ambito 4, ma anche cooperative, associazioni, enti del terzo settore e soggetti assortiti impegnati in ambito sociale. Incontro a Palazzo Pirola per una sigla che è punto di partenza delle attività ma anche punto di arrivo di un percorso di partecipazione avviato dai Comuni già nella primavera dell’anno scorso. "Già da allora - così una nota - la co-programmazione era stata individuata come strumento utile per mobilitare la comunità e generare nuove risorse, partendo dall’osservazione dei Comuni e dalla lettura dei dati. Il passo successivo è stata una manifestazione di interesse che coinvolgesse attivamente gli enti del terzo settore: il loro contributo sarà fondamentale".

"Tengo davvero a ringraziare - così Nicola Basile, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali - il personale dell’Ufficio di piano, le amministrazioni dei 9 Comuni e tutti gli enti coinvolti per la partecipazione e l’impegno dimostrati". L’incontro è stato infatti occasione per sancire un "Patto di comunità" che impegna enti e associazioni a portare avanti insieme e con comune visione gli obiettivi tracciati per i tre anni che verranno: "Per un welfare locale sempre più attento ai problemi delle persone e capace di adeguarsi alle esigenze, in costante cambiamento, nei nostri paesi e città". Importante la lista di associazioni ed enti cofirmatari: Fondazione Somaschi Onlus, consultorio Centro per la famiglia Carlo Martini, Milagro, CS&L consorzio, cooperativa Punto d’Incontro, Caritas, Impronte Diverse, Aeris e Vos Gorgonzola, Cascina Biblioteca, La Gente del Ma.Go, La Fonte, cooperativa Marta, cooperativa Progetto Filippide Lombardia, cooperativa Prossimità. Parola guida, "responsabilità condivisa". Presto il calendario di momenti di incontro. M.A.