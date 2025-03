Passerella della tangenziale, avanti tutta

Il cantiere per il prolungamento dell’attuale passerella sopraelevata della tangenziale, terzo macro progetto finanziato dal Pnrr, oltre i binari del treno, è operativo. "Al via i lavori per la realizzazione del tragitto ciclopedonale sopra la linea della ferrovia - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cerri -. Un ennesimo progetto del Pnrr che questa Amministrazione sta portando a termine per dare un volto nuovo della città ai cittadini di oggi e a quelli delle generazioni future". Il costo dell’opera è pari a 1,080 milioni di euro con previsione chiusura cantiere entro la fine dell’anno. L’opera pubblica consentirà a pedoni e ciclisti di raggiungere dal centro città, percorrendo viale Rimembranze, il piazzale della stazione, dove sono già presenti servizi come il deposito bici e l’hub dei pullman di linea, mentre si attende ancora l’apertura del bar in quell’area. Resta, ora, l’attesa per l’inizio dei lavori relativi al quarto progetto, anch’esso sostenuto con fondi europei. "È tutto pronto per l’avvio del cantiere del tunnel “3 fornice” - conclude l’assessore Cerri - mancano gli interventi della società “2 Reti” per lo spostamento dei cavidotti per cui il Comune ha già versato i fondi per i lavori. Un intervento necessario per per posizionare il manufatto per il passaggio ciclopedonale sotto il ponte della ferrovia in via Rivolta". Il 2026, anno entro il quale i progetti finanziati dal Pnrr devono essere completati, si avvicina e sarà quindi fondamentale accelerare i tempi per portare a termine quest’ultima opera pubblica.Stefano Dati