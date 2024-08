Passerella ancora inaccessibile: "Sono tre mesi che aspettiamo"

Installata a maggio, la passerella pedonale di Noverasco, a scavalco della Valtidone, ancora non è percorribile. Mancano le scale di accesso e l’area attorno al manufatto ha le sembianze di un cantiere, con transenne e recinzioni. Ai cittadini che devono passare da una parte all’altra della frazione non resta che attraversare la trafficata Sp412 utilizzando il semaforo pedonale poco più avanti. Un attraversamento a raso, additato da più parti come poco sicuro. è questa la situazione nella frazione di Opera (circa 2mila abitanti al confine con Milano), dove sono in molti a sperare che il ponte pedonale venga ultimato e reso agibile al più presto.

A cura della Città Metropolitana di Milano, l’attuale sovrappasso è stato realizzato in sostituzione di uno precedente, che era ammalorato e pericolante, e perciò interdetto al transito dal 2018. Nel luglio del 2023 il vecchio ponte è stato demolito, in vista della posa di quello nuovo, avvenuta tre mesi fa. Il lungo iter non ha mancato di suscitare polemiche, tanto più che la messa in funzione del ponte garantirebbe attraversamenti più agevoli anche agli studenti del Calvino (liceo scientifico e istituto agrario) e a coloro che raggiungono l’Rsa Mirasole.

In città, e sui social, il tema resta caldo. E non mancano i commenti. "Mio figlio ha iniziato la scuola ben 4 anni fa. Quest’anno sarà in quinta – racconta la mamma di uno studente del Calvino -. Non ha mai potuto utilizzare quel ponte, che dapprima è stato reso inagibile togliendo le scale, poi è stato rimosso e un po’ di mesi fa è stato sostituito. Ora il ponte è lì nuovo, ma senza scale. Sarebbe umano se qualcuno ci spiegasse per quale ragione ci sono voluti anni per ripristinare un ponte così importante, che ancora non riesce a vedere la luce".

Il tema della passerella di Noverasco e l’importanza di renderla fruibile quanto prima sono stati sollevati più volte anche dall’ex sindaco di Opera, oggi consigliere comunale di minoranza, Ettore Fusco, che ricorda come il sovrappasso rappresenti "una priorità, nelle necessità di Opera e degli utenti dei servizi di Noverasco".

Ma la svolta potrebbe essere vicina. Città Metropolitana ha annunciato che la posa delle scale avverrà nella settimana del 9 settembre. Una data ormai imminente.