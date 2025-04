Passeggiate e show cooking. Si celebra la Primavera

Non è necessario scomodare Nietzsche e il suo famoso aforisma. Che i pensieri migliori vengano camminando è pura evidenza. E allora arriveranno in grande numero in questo weekend scelto da Sondrio per celebrare la Primavera, occasione imperdibile per passeggiare dentro e fuori le mura e intercettare le mille chance di benessere disponibili accettando per qualche ora di disconnettersi da smartphone e web. Ricchissimo il palinsesto di iniziative allestito tra oggi e domani. Si va dai tour fotografici al tramonto al trekking sul monte Rolla, dalla possibilità di osservare la parte centrale della Valtellina da una mongolfiera agli stage di “Yoga sonoro” o “Yoga nel Parco Bartesaghi”, fino alle visite guidate in e-bike lungo la Via dei Terrazzamenti.

Non è tutto. Facile prevedere un forte interesse per l’appuntamento culturale “Ti racconto Sondrio”; per le escursioni al Cast di Castel Masegra ricco di storie di montagna. E per i tour guidati al rione di Scarpatetti, alla Torre Ligariana, alla Villa Quadrio e alla via Fracaiolo scavata nella roccia del torrente Masegna, sede, nel Medioevo, di opifici e laboratori artigianali. A contorno, mercatini bio, show cooking gratuiti con Lucia Cuffaro che mostrerà come “rifiorire in Primavera”, quindi atelier gratuiti per i più piccoli, spettacoli musicali, cori del Cai, mercatini per gli hobbisti, esposizioni di fiori e aperitivi a tema.

Info: visitasondrio.it