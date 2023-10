Passeggiate a sei zampe nei parchi in città Organizzato dal Comune, oggi partono le Passeggiate a 6 zampe: 10.30 al parcheggio di via La Malfa a Mezzate. Obiettivo: trascorrere tempo nel verde, far socializzare il cane e conoscerlo meglio. Ogni mese itinerari immersi nelle campagne.