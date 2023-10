Passeggero milanese colto da infarto sul treno, soccorso e rianimato dall’equipaggio a bordo

Milano, 11 ottobre 2023 – Quando è partito da Roma, a bordo di un treno Italo, Rolando mai avrebbe immaginato che la scelta dell'impresa ferroviaria avrebbe fatto per lui la differenza tra la vita e la morte. E invece durante quel viaggio il passeggero milanese è rinato una seconda volta. Salvato da infarto dalla capotreno Antonella, che ancor oggi si emoziona ripensando a quei momenti concitati e alla gioia di aver restituito Rolando all'affetto dei suoi cari. In quel momento, in cui la differenza è tutta nel sangue freddo, Antonella ha messo a frutto i corsi sulla sicurezza fatti in azienda.

La capotreno Antonella: “Esperienza forte”

“È stata un’esperienza forte - ha detto la capotreno - ma sono felice di aver rivisto oggi il signor Rolando con la sua famiglia. Siamo intervenuti in una situazione di emergenza, pronti ad affrontarla grazie alla formazione ricevuta negli anni da Italo”. Antonella e Rolando si sono rivisti oggi nella Lounge Italo Club di Milano Centrale perché dopo quell'esperienza, Italo e il partner EMD112 hanno messo a disposizione un defibrillatore, che Rolando ha donato alla Fondazione Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta che lo installerà sul proprio pick-up così da renderlo disponibile all’intera comunità durante gli eventi e le diverse attività in cui sono impegnati in tutta la Lombardia (Milano, Monza, Seregno, Lecco, Brugherio e numerose altre località). Un’iniziativa che Italo e EMD112 potranno replicare anche in futuro, in caso di episodi analoghi.

Rolando con la capotreno Antonella e il defibrillatore donato

Rolando: “I dettagli fanno la differenza”

“Ringrazio Italo e tutto il suo team per essere intervenuti prontamente – ha detto Rolando – , il loro apporto è stato fondamentale. Desidero a mia volta donare il defibrillatore per metterlo a disposizione di tutta la comunità lombarda, per aiutare chi come me può trovarsi in situazioni critiche, nelle quali anche i dettagli fanno la differenza”.

5 passeggeri salvati con i DAE

Rolando è il quinto passeggero salvato negli ultimi anni a bordo di un treno o in stazione, grazie al supporto ed al tempestivo intervento del personale Italo. Italo è stato il primo operatore ferroviario in Italia, e tra i primi in Europa, che dal 2016 si è dotato dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE). In virtù di quest’investimento, oggi tutti i treni della flotta sono dotati di due defibrillatori e anche le biglietterie, le lounge e in generale tutti i luoghi di lavoro di Italo sono provvisti di questi innovativi strumenti, scelti anche per la loro semplicità d’uso. Proprio per questo Italo non solo ha dotato i suoi treni di defibrillatore, ma provvede a formare il suo personale all’utilizzo di questi apparecchi, all’interno dei corsi di Primo soccorso e manovre disostruzione per adulti e bambini, erogati dal centro di formazione accreditato 118 Squicciarini Rescue. “Investiamo da anni per garantire la sicurezza delle nostre persone e dei viaggiatori, non solo a bordo treno” ha detto Fabio Sgroi, direttore Health & Safety di Italo.

Defibrillatori “intelligenti”, come funzionano

Gli apparecchi guidano l’operatore nella corretta esecuzione della rianimazione attraverso istruzioni vocali, dal posizionamento di ciascun elettrodo sul paziente all'eventuale erogazione della scarica di defibrillazione. I defibrillatori DAE sono “intelligenti” nel senso che sono capaci di stabilire in maniera autonoma la necessità della scarica elettrica in caso di bisogno. Numerosi studi e ricerche dimostrano, infatti, come l’intervento tempestivo con defibrillatore entro i primi minuti dall’arresto cardiaco, possa salvare la vita in oltre il 50% dei casi.