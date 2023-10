Passeggeri in aumento sulla Metro 4 a Milano: +20%

"Si rileva un progressivo aumento dell’utilizzo della M4, in particolare tra la prima e l’ultima settimana di settembre con l’orario invernale, c’è stato un incremento del 20% medio dei passeggeri con punte del più 30% alla stazione di Repetti". Lo ha detto ieri l’assessora comunale alla Mobilità, Arianna Censi, durante il Consiglio comunale. "Pur essendo ad oggi solo 8 fermate – ha proseguito – ogni fermata è abitata ogni giorno da oltre 4mila persone e le tre più importanti sono Linate, San Babila e poi Argonne, che è il nodo di interscambio con i mezzi di superficie". Censi ha citato alcuni dati di Atm: "La M1 ha 16.125 passeggeri a chilometro, la M2 ne ha 9.755. La M3 invece 16.297. Nonostante le 8 fermate e il fatto che è nuova, la M4 ha 6.029 passeggeri a chilometro e raggiunge quasi la M5 con 7.950 passeggeri". Quanto al ripristino delle linee autobus tagliate per effetto della M4, l’assessora spiega: "Non credo che la 73 possa tornare sul percorso precedente perché non ha nessun senso che una linea di superficie riproduca la medesima linea in metropolitana. La 73 è stata sostituita dalla 973, cioè abbiamo servito viale Forlanini, che oggettivamente aveva fermate troppo distanti una dall’altra, con il prolungamento della 973 che arriva sino ai Tre Ponti. È evidente che una linea di superficie non può avere la stessa frequenza della metropolitana. Ma i passeggeri stanno imparando ad utilizzare questo nuovo strumento".