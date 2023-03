Passaporti, boom di richieste a Milano e novanta giorni per un appuntamento

Sono migliaia le richieste per rilascio o rinnovo passaporto che arrivano alle Questure

Milano – Ogni giorno si aprono 600 slot, distribuiti sui 17 commissariati cittadini, sui quattro distaccati di Cinisello Balsamo, Legnano, Rho Pero e Sesto San Giovanni e sull’Ufficio passaporti di via Cordusio 4. La prima finestra per avviare la procedura si spalancherà, però, solo dopo 90 giorni. Tradotto: se si accede oggi al portale on line, i posti da prenotare saranno disponibili dal 20 giugno in avanti. Dopo l’appuntamento, è prevista un’attesa di 40 giorni per avere il passaporto in mano. È Il tempo necessario per approfondire tutte le pratiche, vagliare eventuali motivi di diniego e completare l’iter che porterà alla consegna del documento, da ritirare in via Cordusio per chi fa riferimento ai presìdi di polizia all’interno del capoluogo meneghino e nelle sedi-satellite dell’hinterland per tutti gli altri. Il boom di richieste per il rinnovo del passaporto ha inciso inevitabilmente anche sull’attività ordinaria della Questura di Milano, così come in tutto il resto del Paese. Anzi, a queste latitudini gli effetti dell’improvviso incremento si sono visti in maniera ancor più evidente. Il motivo: all’ombra della Madonnina, le cinque cause principali del surplus di richieste (le prime tre emerse a partire dall’autunno 2022 e le restanti due già presenti...