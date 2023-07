Passa la variante al Pgt "Non stravolge la città Abbiamo la volontà di risolvere i problemi"

di Monica Autunno

I tecnici estensori al banco, il numero dei consiglieri (specie di opposizione) "assottigliato" dalle ferie, dibattito lungo ma senza scintille, ed è adozione per la variante al Pgt dell’amministrazione Balconi, elaborata dallo studio Pim in un anno di iter. Ai consiglieri Sandro Medei (Comitato Civico Cassina) e Massimo Tognoni (Progetto Cassina Domani) il compito di fare le pulci al documento della maggioranza di centrodestra. In aula anche la "protesta silenziosa" di un gruppo dei cittadini contrari a una delle previsioni "calde" della variante, quella di realizzare un parcheggio, case e un supermercato sull’area della Cascina al Ponte a Sant’Agata. Al voto due contrari (Medei e Tognoni) e due astensioni, non a sorpresa: quella di Emilio Calabretta di Fratelli d’Italia e quella dell’ex capogruppo della maggioranza Luigi Ferrarini, da tempo dissidente in coalizione. È stato Dario Corvi dello studio Pim a riassumere, in un intervento introduttivo, i contenuti e la filosofia del piano. La variante: "Non stravolge il futuro della città, e ipotizza una crescita in termini di abitanti minima". I temi più discussi: le nebulose sull’asilo nido che si prevede di realizzare in via Trieste, il consumo di suolo, e soprattutto la trasformazione della Cascina al Ponte. Qui, già i primi di luglio, si era tenuto un raduno-flash mob di un nascente comitato cittadino, contrario a un progetto che va a cancellare terreno agricolo.

Su questo tema in dettaglio la raffica di domande a progettisti e sindaco. Inclusa quella, provocatoria, di Ferrarini: "Se dalle osservazioni emergesse qualche proposta alternativa, la valutereste". Lapidario il sindaco Elisa Balconi: "Sicuramente si". Ed è il sindaco ad annunciare così, il giorno dopo l’aula, l’adozione del Pgt, eredità del suo primo mandato: "Abbiamo affrontato questioni irrisolte, che storicamente affliggono il nostro Comune, privilegiando un approccio concreto, fuori da ogni demagogia. Due punti strategici: il recupero dell’area della Cascina Al Ponte e del centro tennis con realizzazione di un nuovo nido. Nessuna speculazione: ma la volontà di risolvere problemi urbanistici e sociali".