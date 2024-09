Passa il Giro d’Italia Handbike: "Non possiamo mancare"

Tutto pronto a Pioltello per la tappa del Giro d’Italia Handbike, per la terza volta la città ospita la competizione molto attesa, dopo i giochi paralimpici di Parigi che hanno entusiasmato il pubblico fra risultati e storie di campioni che lasciano il segno. La festa è per domenica, unica incertezza, il meteo. Ma in Comune incrociano le dita. Per la sindaca Ivonne Cosciotti "la corsa è una lezione che va oltre lo sport. La forza, il coraggio, la determinazione di questi atleti - dice - spronano tutti a imitarli nella vita. Per noi è un onore averli qui. Sappiamo accogliere e ancora una volta e lo dimostreremo sul campo".

"Le vicende dietro al paraciclismo sono bellissime, spesso commoventi - aggiunge Claudio Dotti, assessore allo Sport -. Abbiamo stretto un legame con l’organizzazione e con diversi protagonisti, che tornano sempre volentieri a trovarci. Non posso che sottolineare l’importanza di valori come lo spirito di aggregazione, il rispetto delle regole e dell’avversario, la sana competizione ma anche la frustrazione della sconfitta e la gioia della vittoria, che la pratica riesce a rappresentare e a trasmettere direttamente al nostro cuore". Preparare l’Handbike "non è una cosa semplice per tante ragioni, a cominciare dalla sicurezza, ma anche stavolta daremo il massimo perché la tappa di Pioltello mantenga, anzi superi, il successo delle scorse edizioni". Il Giro è partito da Genova, è approdato a Monfalcone, quindi a Dairago.

L’abbraccio sarà anche con la star del paraciclismo Mirko Testa, "amico della città" e trionfatore nella Ville Lumière, dove ha appena conquistato un bronzo, subito dopo la conferma al Mondiale. "Come sempre abbiamo fatto un tifo sfegatato per lui", raccontano gli amministratori. Un atleta straordinario, pioltellese d’adozione, come Katia Aere altra grande del campo, anche lei in gara a Parigi. Il Comune è pronto a stendere il tappeto rosso ai propri beniamini "siamo sempre al loro fianco e non vediamo l’ora di incontrarli. Ormai manca poco. Insieme all’emozione, il messaggio del Giro: "Tenacia, lealtà, abnegazione non solo in gara". I numeri confermano che "Pioltello è una tappa molto ambita, ci saranno in corsa più di 80 atleti". A dare il via sarà come sempre la sindaca: "La nostra è una scelta chiara: non possiamo e non vogliamo mancare".