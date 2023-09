Parte il restyling sulla ciclabile a Segrate: M4-Idroscalo in sicurezza

La Città metropolitana di Milano ha avviato un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclabile che dal capolinea della M4-Linate porta all’Idroscalo, a fianco della provinciale 15 bis. Da oggi al 13 ottobre il tratto fino alla rotonda dell’Idroscalo (all’altezza del circolo Magnolia) sarà parzialmente interdetto a ciclisti e pedoni.

Da oggi a venerdì verranno delimitate le aree di cantiere e sarà creato un percorso alternativo per pedoni e ciclisti con bicicletta a mano, che permetterà di mantenere il collegamento tra il Parco dell’Idroscalo e la M4 attraverso un tracciato in sicurezza. La Città metropolitana si scusa per il disagio, "auspicando di offrire ai cittadini un’infrastruttura migliore, più fruibile e sicura".

A.Z.