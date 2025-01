Il parrucchiere Angelo Carucci: “In 45 anni ecco come Rozzano è cambiata sotto i miei occhi”

Rozzano (Milano) – La storia di Angelo Carucci, il parrucchiere del quartiere popolare, comincia nel lontano 1980, esattamente 45 anni fa quando sbarca a Rozzano in via Roma. Allora era solo, poi sono arrivati la figlia Deborah, il genere Jerry Di Sibio e ora la nipote Giulia. Nella sua barberia da quest’anno come apprendista c’è la terza generazione dei Carucci. Lui è un artista del taglio di barba e capelli che ha portato nella sua bottega, nel cuore del quartiere Aler numerosi nomi importanti del mondo dello spettacolo e dello sport come Biagio Antonacci, Alberto Brandi, l’ex Inter Arturo Di Napoli, tanto da meritarsi il soprannome di parrucchiere dei Vip.

Angelo Carucci  nella foto con il rapper Sfera Ebbasta Per Pincioni - Cangemi Foto MDF

Oggi ha 66 anni, ha iniziato come ragazzo del barbiere a soli 11, marinando la scuola, ha girato in Italia e Europa prima di stabilirsi a Rozzano. Continua a lavorare?

“Mi sono messo da parte, ma ancora qualche taglio lo faccio. In prima linea ci sono mio genero Jerry, mia figlia Deborah e mia nipote Giulia. Giulia sta studiando per specializzarsi come parrucchiera. Lei ha già le idee chiare e lo riconoscono anche gli insegnanti della scuola che frequenta. È nata qui prima aveva la passione per il taglio femminile ora anche per quello maschile. Sono molto orgoglio anche perché nel 2017 abbiamo trasformato il negozio in un South Barber e oggi siamo anche a Pavia, Parma e Milano”.

Una trasformazione?

“Ora siamo i chirurghi della barba”. Una professione che è diventata veramente “di qualità”. Una moda, uno stile, un modo di vivere. Lo stile è sempre quello: gusto vintage e sapore di tradizione delle terre del sud, perché “il vero barbiere arriva da giù”.

Qual è il segreto per tenere viva l’arte del barbiere?

“La passione, il rispetto per i clienti, la capacità di non omologarsi agli altri, ma di restare attaccato alla radici del mestiere applicando le regole alla moda”.

Cosa è cambiato in questi 45 anni rispetto alla sicurezza? “Rozzano è molto migliorata rispetto agli anni ’80. Oggi a differenza di ieri le notizie girano sui social velocemente e tutti sanno cosa succede, ma una volta Rozzano era più dura”.