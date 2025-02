Parole gentili scritte sui sassi. E impegno per fragili e ambiente

Parole gentili da scrivere sui sassi e posizionare in diverse aree del territorio, un impegno per le fragilità e la cura dell’ambiente: sono le linee guida decise dal Consiglio comunale dei ragazzi per il 2025. I giovani consiglieri hanno visitato il Comune e si sono seduti al tavolo con gli adulti che amministrano la città. Si sono confrontati con la sindaca Lidia Reale e con la giunta comunale sull’idea di comunità e sulle iniziative che intendono promuovere concretamente per contribuire al bene comune. I ragazzi si sono confrontati con gli assessori sul concetto di comunità, presentando un cartellone sul quale hanno riassunto cosa significa per loro. Poi hanno posto varie domande alla sindaca e agli assessori, chiedendo in che modo, nella pratica, agiscano per prendersi cura della città. Altra domanda è stata quella relativa al motivo che li ha spinti ad assumersi l’impegno di diventare amministratori comunali, che strada hanno percorso per arrivare a ricoprire il loro ruolo, qual è la parte più difficile del lavoro di assessore, quali sono stati i progetti più difficili da realizzare e come riescono a trovare un accordo quando hanno idee diverse.

La sindaca ha spiegato come si svolge il suo lavoro quotidiano e quello della giunta comunale, basato sul confronto continuo, sull’ascolto dei cittadini e dei loro bisogni. Ha anche sottolineato che sia lei sia gli assessori conoscono molto bene il territorio perché vivono a Basiglio da molti anni. Lidia Reale ha poi raccontato la sua storia, fin da bambina, di rispetto e attenzione alle istituzioni e il fatto di essere cresciuta in una famiglia con un elevato senso civico e quindi con la disponibilità a impegnarsi per gli altri. Così, quando le è stato chiesto di assumere un ruolo come amministratore pubblico non ha avuto difficoltà ad accettare. Massimiliano Saggese