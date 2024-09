Parole e musica per Bruno Ronchi l’innovatore della banda civica

“Parole e musica per Bruno“, domani un concerto ricorderà Bruno Ronchi (nella foto) il vice maestro del corpo civico musicale di Vaprio che ha cambiato il modo di suonare delle bande in Italia e che è scomparso un anno fa. Ora, il tributo firmato Pro loco e Brumaron Ensemble all’arista che per decenni ha affinato l’orecchio del pubblico, punto di riferimento per gli appassionati nel borgo e ben oltre. Polistrumentista e arrangiatore, ha introdotto un innovativo repertorio anticipando di molti anni quello che poi a livello nazionale è diventato il nuovo modo di esibirsi delle bande. Ha avvicinato schiere di giovani alla melodia e soprattutto al jazz di cui era fine intenditore. Sul palco, amici e professionisti, che hanno condiviso con lui arte e passioni e non solo, racconteranno anche episodi della sua vita. Appuntamento all’auditorium della biblioteca (via Vanvitelli 42) alle 21. Ingresso libero.