Park Towers, abuso edilizio per i due grattacieli di via Crescenzago: indagati imprenditori e funzionari del Comune

Milano – I due grattacieli Park Towers di via Crescenzago, quartiere Feltre – tra Lambrate e il parco Lambro – sono finiti al centro di una nuova inchiesta della Procura di Milano per abuso edilizio, dopo quella per Torre Milano (zona piazza Carbonari).

Gli indagati e le accuse

I pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tra cui l'imprenditore Andrea Bezziccheri, amministratore di Bluestone – il gruppo che ha lavorato al progetto che comprendeva anche i due edifici abusivi – il rappresentante legale della Devero Costruzioni che ha eseguito i lavori, un architetto e tre funzionari dirigenti del Comune di Milano e dello Sportello unico edilizia.

I due grattacieli

I grattacieli, alti 81 e 59 metri, sono stati realizzati in seguito alla demolizione di due capannoni che sorgevano nell'area. Secondo la Procura, la costruzione dei due edifici sarebbe avvenuta violando il Testo unico edilizia e alcune norme della legge urbanistica fondamentale.

Il caso Torre Milano

Le stesse contestazioni che i pm hanno mosso – il 22 dicembre del 2023 – a imprenditori, progettisti e dirigenti comunali in merito alla realizzazione della Torre Milano, il grattacielo residenziale di 24 piani in via Stresa, zona piazza Carbonari.