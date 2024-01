Milano, ritrovate al Parini le copie de ‘la Zanzara’ che fecero scandalo negli anni Sessanta

Milano – Clamorosa scoperta al Parini di Milano. La professoressa Elena Marini, ex insegnante ed ex allieva del prestigioso liceo classico, ha ritrovato il celebre numero de ‘la Zanzara’ del febbraio 1966 che fece scandalo con l’inchiesta intitolata ‘La posizione della donna nella società italiana’, in cui erano contenute riflessioni e giudizi sull’educazione sessuale e i rapporti prematrimoniali.

Nell’Italia degli anni Sessanta, gli autori dell’inchiesta Marco de Poli, direttore del giornale studentesco, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi, furono denunciati da un gruppo di genitori e rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica con l’accusa di ‘”oscenità a mezzo stampa e pubblicazione clandestina”. Con loro fu processato anche l'allora preside del Parini. Daniele Mattalia. Il caso provocò enorme scalpore con interrogazioni in Parlamento e articoli sulla stampa nazionale ed estera che seguì da vicino il processo. Processo che si concluse dopo tre giorni di dibattimento con l’assoluzione piena degli imputati, difesi da alcuni tra i più importanti penalisti dell’epoca tra i quali l’avvocato Gian Domenico Pisapia, padre del futuro sindaco di Milano.

A quasi sessant’anni dai fatti, nell’archivio della scuola la professoressa Marini, coadiuvata dalla collega Laura Suardi, ha ritrovano uno scatolone con numerose copie, ottimamente conservate, del numero incriminato della Zanzara. A darne notizia, sul proprio profilo Facebook, è stato l’attuale preside del Parini, Massimo Nunzio Barrella.