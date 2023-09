Pareti verdi al Giambellino "Rigeneriamo il quartiere"

Due pareti verdi verranno installate nel parco Giambellino 129. E un nuovo modello di isola ecologica verrà sperimentato nell’area del mercato Lorenteggio. L’iniziativa, di cui la Giunta ha approvato la fattibilità e che verrà realizzata nei prossimi mesi, rientra nell’ambito del progetto europeo Clever Cities, che "promuove la rigenerazione urbana sostenibile e socialmente inclusiva", al quale la città di Milano ha aderito. "Un nuovo progetto di piccole dimensioni ma significativo – spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi (nella foto) –. L’inserimento del verde non solo fa parte dell’idea di sviluppo che vogliamo della città, ma porta qualità ambientale al quartiere e crea un legame con il contesto, dandogli una nuova identità che si estende anche allo spazio pubblico circostante".

Una parete verde di 30 metri lineari si svilupperà lungo il muro di confine con la chiesa parrocchiale del Santo Curato d’Ars: sarà realizzata da un sistema a pannelli in grigliato con specie rampicanti e vegetazione dalle caratteristiche stagionali peculiari, per aumentare gli spazi a verde e garantire un effetto godibile in ogni stagione. Un’altra parete verde di quasi 40 metri lineari andrà invece ad abbellire, con analoghi criteri, il muro di mattoni e intonaco che fa da confine tra l’area del parco e il deposito dei mezzi Atm. Inoltre, nella parte retrostante del mercato Lorenteggio, in corrispondenza dei parcheggi radenti il fronte dell’edificio, verrà inserita una nuova isola ecologica, di 20 mq, improntata a criteri di sostenibilità per il conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è, quindi, quello di realizzare un locale apposito con funzione di deposito dei rifiuti provenienti dalle attività commerciali del mercato, mascherandolo con piante rampicanti e fioriere che creeranno divisori naturali, in modo da riorganizzare gli spazi e renderli esteticamente più apprezzabili.

L’importo complessivo dei lavori, la cui durata è stimata in circa tre mesi, è di 102mila euro, interamente finanziati attraverso i fondi europei dedicati al progetto Clever Cities.