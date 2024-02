Parco Natura, nuovi alberi nell’area colpita dai nubifragi estivi

Nuovi alberi al parco Natura. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente Marco Pozza (nella foto): "Stiamo procedendo a una valorizzazione del nostro parco più importante, in quella parte denominata Bosco delle robinie, di fianco alla piattaforma ecologica - spiega Pozza -, mesi fa dichiarato inaccessibile per questioni di sicurezza legate proprio alla stabilità delle piante in seguito ai nubifragi estivi". Si tratta di un’iniziativa "in sinergia con Ersaf, all’interno del progetto di manutenzione dell’intero parco - aggiunge l’assessore all’Ambiente -. Si procederà con l’abbattimento di alcuni alberi in cattivo stato di salute o pericolanti, appartenenti alla specie della robinia pseudoacacia. Si stima un abbattimento di 13 esemplari. Dopo aver sistemato il sottobosco, verranno rimpiazzati con 650 alberi e 350 arbusti, scelti dagli agronomi: frassini, ciliegi, tigli, ginestre, sambuchi e altre specie più adatte all’ambiente circostante".

F.G.