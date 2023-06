Parco Lambro, giovane accoltellato alla gola: è gravissimo al Niguarda

È stato trovato ieri pomeriggio dietro il Parco Lambro, con una ferita d’arma da taglio alla gola: un ragazzo di origini nordafricane è gravissimo, all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato operato d’urgenza.

I primi ad accorgersi di lui sono stati due agenti della polizia locale che stavano pattugliando la zona: il ragazzo - che non aveva con sé documenti, ma presumibilmente ha circa vent’anni - è stramazzato a terra, davanti ai loro occhi e ad alcuni runner, in via Ascoli Alberto. Quando è stato soccorso dagli operatori del 118 - arrivati in ambulanza e automedica - era grave ma cosciente. È stato trasportato subito in codice rosso al Niguarda.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della compagnia Monforte che stanno indagando sulla vicenda e su quel giovane, di cui ancora non si conosce il nome. Le tracce di sangue conducono in una cascina abbandonata: forse è lì che è avvenuta l’aggressione. Si sta cercando di capire chi sia stato a impugnare la lama e perché. Le condizioni del nordafricano sono delicate: la prognosi resta riservata.