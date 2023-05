Parco inclusivo "aperto a tutti" Via ai lavori

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del primo e unico parco totalmente inclusivo d’Italia. Un progetto innovativo che regalerà finalmente uno spazio realmente inclusivo alla portata e al servizio di tutti, nessuno escluso. Quattro aree ludico-motorie immerse completamente nella natura che rappresentano un nuovo modo di concepire gli spazi comuni che diventano finalmente accessibili e fruibili anche dalle categorie “più fragili”. "Assago è onorata di essere il primo Comune dove verrà realizzato questo meraviglioso Parco inclusivo - commenta il sindaco Lara Carano -. Sono da sempre attenta e molto vicina a queste tematiche per me fondamentali, per questo motivo la realizzazione di questo progetto mi riempie davvero di gioia. Voglio perciò ringraziare l’amica Giusy Versace, perché grazie a lei e alla sua proposta, nascerà un Parco all’avanguardia che cambierà il modo di stare insieme includendo davvero tutti". "Un’idea e un progetto sinergico con Giusy Versace, Stefano Ciallella, Lara - sottolinea l’assessore Marco La Rosa -. Un connubio di esperienze per realizzare un sogno inclusivo al servizio di tutti.

Mas.Sag.