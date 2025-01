Parco in vista, un’opera da 2 milioni e mezzo

Il 2025 porterà in dote a Carugate il nuovo parco del cimitero, opera da 2 milioni e mezzo di euro realizzata con i fondi del Pnrr. Un intervento "con un valore importantissimo - spiega il sindaco Luca Maggioni - perché ci permette di concludere la riqualificazione di un’area iniziata da anni con l’eliminazione del rotondosso (la rotatoria al centro di polemiche fra le vie Garibaldi, De Gasperi e Fidelina), l’ampliamento del parcheggio, la creazione di ciclabili e la pedonalizzazione di via San Francesco".

I lavori finiranno a settembre, in arrivo anche uno skatepark, attrezzature sportive varie, aree gioco per bambini, zone per le passeggiate dei cani e piste per pedoni e biker. Sono previste piantumazioni e nuovo arredo. Il cantiere è già aperto, operai e ruspe, presenza fissa da queste parti per 9 mesi.Bar.Cal.