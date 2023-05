Parco di villa Ghirlanda Via ai lavori sull’obelisco

Sono iniziati i lavori di restauro all’obelisco di Villa Ghirlanda. Dopo la riqualificazione dell’area giochi e il finanziamento della nuova area feste, anche lo storico monumento, voluto dai Conti Silva alla fine del Settecento, tornerà allo splendore originale. Il progetto del valore di 95mila euro ha avuto il benestare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, a seguito dei rilievi effettuati avvalendosi di un team di esperti e di strumentazione di alta precisione. Alle azioni per migliorarne la conservazione si affiancheranno quelle di ripulitura dell’apparato decorativo e di ripristino del basamento danneggiato con interventi ricostruttivi sull’intonaco. Da ultimo si interverrà sull’armonizzazione del verde del parco per tornare all’originario rapporto visivo tra il monumento e il giardino. Alcuni arbusti verranno sostituiti con specie autoctone in sintonia con il genere paesaggistico, mentre tutte le altre piante verranno curate così da ricreare l’effetto proporzionato tra obelisco e verde. La.La.