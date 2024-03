Parco di via Pastore, prosegue la riqualificazione

Cantiere consegnato, lavori al via nei prossimi giorni, partono le opere anti barriera architettonica e di generale riqualificazione al parco di via Pastore, una delle aree giochi maggiormente gettonate della città. Sul piatto un investimento di oltre 90mila euro. "L’obiettivo del progetto che si va a realizzare - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e l’amministrazione comunale in una nota di presentazione - è quello di migliorare e rendere maggiormente inclusiva quest’area ludica a servizio del quartiere ovest della città. Saranno dunque eseguiti la messa in sicurezza della pavimentazione, oggi obsoleta e ammalorata, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il radicale rinnovo dei giochi". Nel dettaglio. Le imprese provvederanno a rifare totalmente la pavimentazione, che sarà ampliata e corredata da una rampa di accesso con percorso in calcestruzzo drenante, "facilmente percorribile anche da persone di ridotta capacità motoria". Per quanto riguarda i giochi il progetto prevede la realizzazione di un sistema di dune sagomate con inserimento di due scivoli nella zona alle spalle del castello che già esiste, "un nuovo scenario per il gioco libero e in sicurezza dei bambini". Saranno mantenute le altalene e, per differenziare e arricchire le tipologie di gioco, saranno aggiunti un nuovo percorso di equilibrio a pavimento e un’isola corredata di pannelli sonori inclusivi. Il progetto è in itinere da tempo, l’opera è stata affidata suo tempo a un’impresa di Cormano. Davanti ora vi sono un paio di mesi di cantieri: l’obiettivo è quello di completare il tutto, e riaprire i battenti agli utenti, entro la fine di maggio. Le imprese avrebbero dovuto partire lunedì, è stato necessario un rinvio causa maltempo. Sono stati più d’uno, negli ultimi anni, gli interventi di riqualificazione nelle aree gioco comunali, in funzione estetica ma soprattutto con obiettivo accessibilità. Fra gli ultimi in ordine di tempo il restyling del parco di via Lodi, in altra zona della città: anche qui, nei mesi scorsi, si era provveduto a rifare la pavimentazione sconnessa, a sistemare alcuni giochi esistenti e a sostituire alcune infrastrutture con giochi nuovi e rigorosamente accessibili ai portatori di handicap o a bambini con difficoltà motorie.Monica Autunno