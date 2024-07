Parco Agricolo. Paolo Festa guida il comitato tecnico

Nominato il nuovo presidente del Comitato tecnico agricolo del Parco Agricolo Sud Milano, sarà Paolo Festa, presidente del consiglio comunale di Pieve Eletto che è stato eletto all’unanimità.

Quella che presiede Festa è una commissione che si occupa di esaminare e di offrire un supporto tecnico a tutti gli interventi riguardanti l’esercizio dell’attività agricola dei 60 comuni che sono all’interno del Parco Agricolo sud Milano.

"La mia nomina è stata proposta dal presidente del Parco Sud Milano Daniele Del Ben, vista la decadenza per fine mandato del Sindaco di Carpiano Paolo Branca - spiega Paolo Festa -. Ringrazio tutti, chi mi ha proposto e chi mi ha nominato, per questo nuovo incarico, ma voglio ringraziare soprattutto la persona che vado a sostituire, Paolo Branca per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto finora. Mi ha fatto veramente piacere questa nomina, anche se questa sarà di breve durata, vista la nuova Legge di Regione Lombardia, che prevede una nuova filosofia sulla gestione del Parco Agricolo Sud Milano. Ho accettato questa nuova sfida e prometto a tutti di metterci l’impegno e l’entusiasmo di sempre". Festa, che ha una lunga esperienza amministrativa essendo stato per dieci anni assessore e poi per due mandati sindaco a Pieve Emanuele, oggi siede anche nel Consiglio di Città Metropolitana. Una lunga esperienza basata prevalentemente sulla difesa del territorio.

